POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Wohnung

Wietmarschen (ots) - Zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 05.20 Uhr, haben unbekannte Täter in der Gerhard-Hilling-Straße einen Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verübt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter bei einer Erdgeschosswohnung ein Fenster aufgebrochen und waren eingestiegen. Aus der Wohnung wurde diverses DJ-Equipment im Wert von über 15000 Euro entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell