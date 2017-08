POL-EL: Papenburg - Unfallflucht

Papenburg (ots) - Am Freitag gegen 23.00 Uhr parkte ein Autofahrer einen grauen Daimler Vito auf dem Parkplatz beim Kedi-Hotel bzw. am Takko Markt am Deverweg. Als er am Sonntag gegen 13.00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Fahrerseite eine größere Beschädigung fest. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Feststellungen auf etwa 3500 Euro. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell