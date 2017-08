POL-EL: Papenburg - Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

Papenburg (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 23.00 Uhr, und Sonntag, 07.15 Uhr, in der Herzogstraße einen Einbruch in das dortige Dorfgemeinschaftshaus begangen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter ein Toilettenfenster aufgebrochen und waren eingestiegen. Dort durchsuchten sie die Räume. Das angrenzende Heimathaus und die Räume des Motorradclubs wurden nicht betreten. Vermutlich wurde nichts entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

