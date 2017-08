POL-EL: Meppen - Auto beschädigt

Meppen (ots) - Am Sonntag in der Zeit von 12.30 Uhr bis 21.00 Uhr wurde ein blauer VW Lupo, der in einer Parkbox in der Straße Am Probst-Busch abgestellt war, von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Als die Fahrerin des VW Lupo zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie im Bereich des hinteren linken Kotflügels Lackkratzer. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell