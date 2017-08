POL-EL: Wippingen - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Wippingen (ots) - Am Sonntag gegen 16.20 Uhr kam es auf der Neudörpener Straße (Kreisstraße 157) zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr ein 78-jähriger Autofahrer die Kreisstraße in Richtung Neudörpen. An der Kreuzung zur Straße Heyenhorst wollte er diese überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden 26-jährigen Motorradfahrer. Der 26-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Groningen gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Neben der Polizei waren an der Unfallstelle ein Rettungswagen, ein Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber und die Ortsfeuerwehr eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell