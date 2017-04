POL-EL: Papenburg - Fahrerflucht

Papenbuurg (ots) - Zwischen Samstag und Dienstag wurde in der Johann-Bloem-Straße durch einen unbekannten Autofahrer eine Beeteinfassung beschädigt. Der Aufprall war so heftig, dass etliche Fahrzeugteile vom verursachenden Pkw am Unfallort gefunden wurden. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell