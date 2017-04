POL-EL: Esterwegen - Hund gestohlen

Esterwegen (ots) - Am Mittwoch wurde in der Zeit von 20.00 bis 23.00 Uhr an der Heidbrücker Straße von einem Grundstück ein Berner Sennenhund entwendet. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war der Hund auf dem Grundstück an ein Laufleine befestigt und wurde von unbekannten Tätern entwendet. Als die Hundehalterin den Hund ins Haus holen wollte, war das Tier verschwunden. Bei dem Hund handelt es sich um eine ein halbes Jahr alte, schwarz/weiß/braune Hündin. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Esterwegen unter der Telefonnummer (05955) 1211 zu melden.

