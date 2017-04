POL-EL: Nordhorn - Auto beschädigt

Nordhorn (ots) - Zwischen Sonntag , 12.00 Uhr, und Montag, 17.10 Uhr, wurde ein silberfarbener VW Sharan mutwillig beschädigt. Der Sharan war am Fahrbahnrand in der Straße Sonnenteich abgestellt. Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell