POL-EL: Papenburg - Fahrerflucht

Papenburg (ots) - Bereits am Freitag der letzten Woche kam es auf dem Carre-Parkplatz am Hauptkanal links zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines grauen Audi Q 3 stellte ihr Fahrzeug dort gegen 08.00 Uhr ab. Als sie dann gegen 14.00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie an der hinteren rechten Stoßstange und am Kotflügel einen Schaden fest. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall und zum Verursacher machen können.

