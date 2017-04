POL-EL: Oberlangen - Holzhütte aufgebrochen

Oberlangen (ots) - Zwischen Samstag, 28. Januar und Donnerstag der letzten Woche wurde in der Kirchstraße eine Holzhütte aufgebrochen und daraus ein Fernseher und zwei Receiver entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer (05933) 8847 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell