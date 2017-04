POL-EL: Fresenburg - Bargeld aus Autos gestohlen

Fresenburg (ots) - In der Nacht zum Freitag der letzten Woche drangen in der Lindenstraße unbekannte Täter in zwei auf dem Grundstück abgestellte Autos ein. Die Fahrzeuge wurden durchsucht und Bargeld aus den Autos entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer (05933) 8847 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell