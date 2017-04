POL-EL: Haren - Unfallflucht

Haren (ots) - Am Mittwoch gegen 21.10 Uhr kam es im Ortsteil Emmeln in der Reetfehnstraße in der 90-Grad-Kurve vor der Geraden vorm Tinner Weg, zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Raken fahrender Autofahrer mit einem VW Polo musste einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, der mittig auf der Fahrbahn fuhr. Der Polo kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des anderen Pkw, es soll sich um einen dunklen VW Kombi gehandelt haben, setzte seinen Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Telefonnummer (05932) 72100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell