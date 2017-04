POL-EL: Lingen - Auto zerkratzt

Lingen (ots) - Am Samstag in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.20 Uhr wurde auf dem Parkplatz an der VHS Am neuen Hafen ein geparkter, schwarzer VW Golf im Bereich des linken hinteren Kotflügels, oberhalb des Radlaufes auf einer Länge von etwa 40 Zentimeter mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell