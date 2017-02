POL-EL: Haselünne - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots) - Am Donnerstag der letzten Woche (26. Januar) gegen kurz vor 09.00 Uhr kam es auf der Straße "Am See" zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr ein weißer Sprinter Renault mit österreichischem Kennzeichen auf einen hinter einer Kurve abgestellten größeren schwarzen Mercedes mit roten Kennzeichen. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Die Polizei bitte Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder denen die beiden genannten Fahrzeuge vorher, möglicherweise auf dem Parkplatz des Hotels " Haus am See" aufgefallen sind, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961) 955820 in Verbindung zu setzen.

