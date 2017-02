POL-EL: Lingen - Fahrerflucht

Lingen (ots) - Am Mittwoch in der Zeit von 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr ereignete sich in der Beckstraße eine Unfallflucht. Ein auf dem dortigen Parkstreifen auf dem letzten Abstellplatz vor der Einmündung Kardinal-von-Galen-Straße abgestellter Pkw wurde von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Fahrer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den schwarzen Seat Ibiza und verursachte Sachschaden. Der unbekannte Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell