POL-EL: Schüttorf - Fahrerflucht

Schüttorf (ots) - Am Donnerstag gegen 13.20 Uhr stellte ein Autofahrer seinen grauen VW Golf auf dem Parkplatz des Vechtezentrum ab. Er parkte an der Durchfahrt nach links zum Edeka-Markt. Als er gegen 14.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, war es an der rechten vorderen Seite erheblich beschädigt. Kotflügel und Beifahrertür waren eingedrückt und stark zerkratzt. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 9800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell