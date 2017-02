POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

Nordhorn (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 08.30 Uhr, versucht in ein Fahrradgeschäft an der Bentheimer Straße einzubrechen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug versucht eine Tür zur Werkstatt aufzubrechen. Als dieses misslang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

