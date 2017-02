POL-EL: Meppen - Unfallflucht

Meppen (ots) - Am Donnerstag gegen 10.45 Uhr kam es in der Marienstraße auf dem Parkplatz des K+K-Marktes zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke gegen einen geparkten Opel Agila. Dieser wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell