POL-EL: Lähden - Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Lähden (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 12.30 Uhr im Ortsteil Holte-Lastrup auf der Straße Wöstemühle wurde ein Rollerfahrer (Ende 50 Jahre alt) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr der Mann mit einem Roller auf dem Radweg die Holter Straße in Richtung Lähden und wollte die vorfahrberechtigte Straße Wöstemühle überqueren. Dabei übersah er einen von links kommenden Ford Kombi, dessen 29-jährige Fahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Der Rollerfahrer zog sich schwerste Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Osnabrück geflogen werden. Nach Auskunft der Ärzte besteht Lebensgefahr. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell