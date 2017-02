POL-EL: Papenburg - Fahrradeigentümer gesucht

Das Foto zeigt das sichergestellte Fahrrad Bild-Infos Download

Bereits im Zeitraum von Mittwoch, 18. Januar, bis Donnerstag, 19. Januar, brachen bislang unbekannte Täter in der Tauschlägerstraße in die Zimmerei Nee ein. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten eine Vielzahl von hochwertigen Arbeitsmaschinen. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Durch die Täter wurde ein relativ neuwertiges, silbergraues Fahrrad der Marke Gazelle am Tatort zurück gelassen. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Eine Diebstahlsanzeige liegt bislang jedoch nicht vor. Das Fahrrad konnte bisher noch nicht zugeordnet werden. Auf Grund der Lage des Tatortes, schließt die Polizei nicht aus, dass der Eigentümer des Fahrrades auch aus dem Landkreis Leer kommen kann. Der Eigentümer des Fahrrades und eventuelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

