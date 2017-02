POL-EL: Meppen - Fußballplatz durch Auto schwer beschädigt

Meppen (ots) - Bereits zwischen Freitag, 13. Januar, und Samstag, 14. Januar, haben unbekannte Täter den Rasen des Sportplatzes Versen an der Oeverbergstraße beschädigt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war ein bislang unbekannter Täter mit einem Kraftfahrzeug auf den Rasenplatz gefahren und hatte dort mehrere Runden gedreht. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden am Rasen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

