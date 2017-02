POL-EL: Lathen - Taxi beschädigt

Lathen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22. Januar) wurde von bislang unbekannten Tätern ein Taxi beschädigt, das an der Heller-Bernd-Straße stand. Unbekannte Täter hatten die Scheibenwischer und die Antenne verbogen bzw. abgebrochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer (05933) 8847 in Verbindung zu setzen.

