POL-EL: Emlichheim - Verfolgungsfahrt durch niederländische Polizei endet in Neuenhaus

Emlichheim/ Neuenhaus (ots) - In der Nacht zum Mittwoch kam es zu einer Verfolgungsfahrt durch niederländische Polizeistreifen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei verfolgten zwei niederländische Polizeistreifen in den Niederlanden gegen 01.50 Uhr im Bereich Schoonebeek einen niederländischen VW Golf, dessen Fahrer in Schlangenlinie fuhr und offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Trotz Anhaltesignale durch die Beamten flüchtete der Fahrer mit dem Golf in Richtung Grenzübergang. Der Fahrer flüchtete weiter Richtung Emlichheim und mehrere deutsche Polizeistreifen beteiligten sich an der Verfolgung. Der Fahrer beging unterwegs mehrere Verkehrsverstöße und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit. Auf der Flucht wurde durch den Beifahrer eine Flasche aus dem Fahrzeug in Richtung Streifenwagen geworfen, die jedoch nicht traf. In einer von der Polizei auf der Umgehungsstraße Neuenhaus eingerichteten Polizeisperre konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden. Der 32-jährige niederländische Fahrer aus Stadskanaal und der 19-jährige niederländische Beifahrer aus Emmen versuchten noch zu Fuß zu flüchten, konnten aber von den Beamten gestellt werden. Da der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. An der Verfolgung des Autos waren zwei niederländische Polizeistreifen und sechs deutsche Polizeifahrzeuge beteiligt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell