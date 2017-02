POL-EL: Lathen - Einbrüche in Wohnwagen

Lathen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag letzter Woche in vier Mobilheime beziehungsweise Wohnwagen am Campingplatz Lathener Marsch eingebrochen. Sie entwendeten diverse Haushalts- und Unterhaltungsgeräte. Bereits zwischen dem 7. und 14. Januar war es dort zu einem vergleichbaren Einbruch gekommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05933)8847 bei der Polizei Lathen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell