POL-EL: Bad Bentheim - Hund zerkratzt Auto

Bad Bentheim (ots) - Am Dienstagmorgen zwischen 10 und 11 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Markt ein schwarzer VW Sharan und beschädigt. Die Spuren am Auto deuten darauf hin, dass ein Hund die beiden rechten Fahrzeugtüren zerkratzt haben dürfte. Es entstand erheblicher Schaden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

