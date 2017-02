POL-EL: Lingen - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Lingen (ots) - Am Montagnachmittag haben Beamte der Autobahnpolizei zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die beiden Männer aus Polen und der Slowakei standen jeweils unter Drogeneinfluss. Beide Autos wurden auf der A30 in Höhe Bad Bentheim kontrolliert. Ein Drogenschnelltest bei dem 40-jährigen Polen zeigte, dass er offenbar Kokain konsumiert hatte. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Nur wenig später ging den Beamten an selber Stelle ein weiteres Auto ins Netz. Der 26-jährige slowakische Fahrer stand dabei deutlich unter Marihuanaeinfluss. Bei seinen beiden 30 und 34-jährigen Mitfahrern wurden darüber hinaus insgesamt elf Gramm Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Dem Fahrer wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Insgesamt wurde von beiden Autofahrern eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1800 Euro für die zu erwartenden Strafen einbehalten. Auf alle Männer kommt nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die beiden Fahrer müssen darüber hinaus mit einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

