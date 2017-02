POL-EL: Dersum - Mülltonnen angefahren

Dersum (ots) - Am Montagabend ist es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 20 Uhr wurden dort zwei auf dem Gehweg stehende Mülltonnen angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zur Unfallzeit befand sich eine Laufgruppe in unmittelbarer Nähe des Unfallortes. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei in Papenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell