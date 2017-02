POL-EL: Lorup - Muldenkipper fährt auf haltenden Lkw am Zebrastreifen auf

Lorup (ots) - Am Mittwoch gegen 07.45 Uhr kam es auf der Rastorfer Straße zu einem Unfall am Zebrastreifen. Zwei erwachsene Schülerlotsen sperrten gegen 07.45 Uhr den Zebrastreifen, weil zwei Schüler die Straße dort queren wollten. Ein Fahrer eines Muldenkippers, der in Richtung Vrees unterwegs war, sah die VerKehrshelfer am Zebrastreifen und hielt sein Fahrzeug einige Meter vor dem Zebrastreifen an. Ein von hinten kommender 23-jähriger Fahrer eines Muldenkippers erkannte zu spät, dass der Lkw vor ihm angehalten hatte und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der erste Muldenkipper wurde bis auf etwa 50 Zentimeter an den Zebrastreifen herangeschoben. Der Unfallverursacher wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Lorup aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Lkw-Fahrer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Schüler und die beiden Schülerlotsen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Beide Muldenkipper waren voll mit weißem Sand beladen.

