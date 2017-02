POL-EL: Börger - Beton-Lkw umgekippt

Börger (ots) - Bei einem Unfall am Dienstag gegen 15.05 Uhr auf der Landesstraße 62 (Neubörgerstraße) kippte ein beladener Beton-Lkw in den Seitenraum. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr ein 30-jähriger Fahrer mit dem beladenen Betonfahrzeug die Landesstraße in Richtung Börger und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken kam der Lkw ins Schleudern und kippte auf die Seite. Der Lkw prallte gegen einen Baum und der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Dieser kam mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Lkw und der Betonmischeraufsatz wurden schwer beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100000 Euro. An der Unfallstelle war aus dem Mischer Beton ausgetreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell