POL-EL: Schüttorf - Automat an Tankstelle aufgebrochen

Schüttorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Montag gegen 21.50 Uhr bei einer Tankstelle an der Niedersachsenstraße mehrere SB-Automaten der Waschanlage aufgebrochen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter die Schlösser der SB-Automaten mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen und das vorhandene Bargeld in unbekannter Höhe aus den Kassenboxen entnommen. Ein Täter wurde gegen 21.50 Uhr an der Tankstelle beobachtet und konnte unerkannt entkommen. In den zurückliegenden Wochen war es in Emlichheim und Nordhorn zu gleichgelagerten Straftaten gekommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Telefonnummer (05923) 2263 zu melden.

