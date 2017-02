POL-EL: Lingen - Nach Schlägerei ins Krankenhaus eingeliefert

Lingen (ots) - In der Nach zu Samstag ist es vor einer Diskothek am Schwarzen Weg zu einer Körperverletzung gekommen. Das 22-jährige Opfer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwischen ihm und dem bislang unbekannten Täter ist es gegen 3.20 Uhr zunächst zu einem Streitgespräch gekommen. In der Folge wurde das Opfer dann geschubst und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich am Hinterkopf eine Platzwunde zu. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Das Opfer war stark alkoholisiert und konnte zunächst keine Angaben zum Sachverhalt machen. Zeugen beschrieben den Täter als Mann mit Glatze und Dreitagebart. Er war mit einer dunklen Lederjacke sowie einer dunklen Hose bekleidet und sprach mit ausländischem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell