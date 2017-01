POL-EL: Klein Hesepe - Geländewagen beschädigt

Klein Hesepe (ots) - Am Freitag der letzten Woche wurde in Klein Hesepe in der Verlängerung der Emstalstraße auf einem Wirtschaftsweg ein grüner Geländewagen der Marke Suzuki beschädigt. Bei dem Fahrzeug wurde durch einen bislang unbekannten Täter vermutlich in den Nachmittagsstunden ein Loch in die Motorhaube geschlagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Geeste unter der Rufnummer (05937) 8236 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell