POL-EL: Lingen - Auto beschädigt

Lingen (ots) - Am Freitag der letzten Woche zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Meppener Straße ein dort geparkter Pkw an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfallverursacher und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0591) 870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell