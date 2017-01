POL-EL: Groß Hesepe - Windschutz beschädigt

Groß Hesepe (ots) - Zwischen Freitag und Montag beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwei Scheiben eines Windschutzes an der ehemaligen Grundschule "Josefschule" in Groß Hesepe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Geeste unter der Telefonnummer (05937) 8236 zu melden.

