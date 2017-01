POL-EL: Hoogstede - Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Hoogstede (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 13.45 Uhr auf dem Scheerhorner Diek wurde eine Autofahrerin und ein Autofahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr eine 56-Jährige Autofahrerin mit einem Hyundai den Scheerhorner Diek in Richtung Hoogstede. Im Kreuzungsbereich zur Ölstraße missachtete die Frau die Vorfahrt eines 53-Jährigen in einem VW Amarok. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell