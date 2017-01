POL-EL: Papenburg - Pferdehalter meldete sich bei der Polizei

Papenburg (ots) - Der Halter der drei Pferde, von denen zwei bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter in der Nacht zum Montag gegen 03.30 Uhr am Splitting rechts getötet wurden, hat sich noch am Montagvormittag bei der Polizei in Papenburg gemeldet. Nachdem der Mann festgestellt hatte, dass die drei Pferde ausgerissen waren, hatte er auf der Polizeiwache angerufen. Wie bereits gemeldet, konnte das dritte Pferd eingefangen werden und wurde zwischenzeitlich an den Besitzer übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell