POL-EL: Surwold - Wohnhaus durch Feuer vollkommen zerstört

Surwold (ots) - Durch einen Brand am Montagabend im Ortsteil Börgermoor in der Lindenstraße wurde ein Wohnhaus völlig zerstört. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte der 12-jährige Sohn der Familie gegen 19.40 Uhr ein Feuer im Obergeschoss des Hauses festgestellt. Sämtliche Hausbewohner konnten das renovierte, ehemalige Bauernhaus unverletzt verlassen. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Surwold stand der Dachstuhl bereits in hellen Flammen. Die Feuerwehr Surwold wurde bei den Löscharbeiten von den Wehren aus Sögel und Esterwegen unterstützt. Das Feuer konnte letztendlich gelöscht werden. Das Wohnhaus wurde total beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 250000 Euro. Die Ursache für das Feuer steht derzeit nicht fest. Die Polizei nahm noch am Montagabend ihre Ermittlungen an der Brandstelle auf.

