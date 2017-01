POL-EL: Nordhorn - Eigentümer gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Die Fotos zeigen das sichergestellte Fahrrad und die Lichterketten Bild-Infos Download

Nordhorn (ots) - Die Fotos zeigen das sichergestellte Fahrrad und die Lichterketten

Bereits in der Nacht zum Dienstag, 10. Januar, wurde von der Polizei in der Lorestraße ein Fahrrad sichergestellt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte ein bislang unbekannter Täter in einen unverschlossenen Schuppen eingebrochen. Als der Hausbewohner gegen 00.50 Uhr auf den Mann aufmerksam wurde, flüchtete dieser und ließ ein schwarzes Damenfahrrad am Tatort zurück. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Er war etwa 1,85 Meter groß, hatte helles Haar und trug eine schwarze Jacke. Sein Gesicht war mit einem Schal verdeckt. Auf dem Gepäckträger befanden sich zwei Lichterketten mit goldenen Elektrokerzen. Diese Lichterketten könnten ebenfalls aus einem Diebstahl stammen. Zeugen, die Angaben zum Fahrrad und zur Herkunft der Lichterketten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell