POL-EL: Gersten - Hund verursacht Unfall

Gersten (ots) - Am Freitag gegen 07.15 Uhr ereignete sich in Drope auf der Kreisstraße 322 ein Verkehrsunfall mit einem Jagdhund. Der Fahrer eines Opel Insignia fuhr von Haselünne in Richtung Gersten. In Höhe der Straße "Zur Lehmkuhle" überquerte ein großer, gräulicher Jagdhund von links nach rechts die Fahrbahn. Das Tier wurde vom Auto erfasst und verletzt. Der Vierbeiner konnte noch weglaufen. Am Opel entstand Sachschaden. Der Hundehalter ist nicht bekannt. Eine Suche an der Unfallstelle blieb erfolglos. Der Hundehalter und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell