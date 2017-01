POL-EL: Radfahrer im Krankenhaus verstorben

Osterwald - (ots) - Der bei einem Unfall am Montagmorgen lebensgefährlich verletzte Radfahrer erlag wenige Stunden später im Meppener Krankenhaus seinen Verletzungen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr der 19-jährige Radfahrer gegen 06.45 Uhr die Straße Im Goor in Richtung Veldhausener Straße. Auf der Goorstraße war zu diesem Zeitpunkt ein 36-jähriger Fahrer eines Transporters in Richtung Brookstraße unterwegs. An der Straßenkreuzung kam es zum Zusammenstoß des Transporters mit dem Radfahrer. Dieser wurde in den Graben neben der Straße geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen und verstarb am Montagvormittag im Krankenhaus. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hätten sowohl der Autofahrer als auch der Radfahrer an der abknickenden Vorfahrt der Veldhausener Straße zur Brookstraße die Vorfahrt achten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell