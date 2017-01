POL-EL: Emsbüren - Vier beschädigte Fahrzeuge bei Unfall

Emsbüren (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Autobahn A 31 zwischen den Anschlussstellen Lingen und Emsbüren wurden vier Autos schwer beschädigt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr gegen 18.50 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin mit einem BMW X3 die Autobahn in Richtung Oberhausen. Aus noch nicht geklärter Ursache fuhr sie auf den Anhänger eines Renault Klein-Lkw auf. Der BMW blieb auf dem Überholstreifen liegen. Eine von hinten kommende 48-jäherige Autofahrerin, die auf dem Überholfahrstreifen mit einem Audi A 3 fuhr, sah den durch den Unfall beschädigten BMW und wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Ein von hinten kommender 44-jähriger Fahrer eines Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Audi auf. Die Fahrer und weiteren Insassen der Autos blieben bei dem Unfall unverletzt. Die vier Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn in Richtung Oberhausen war bis gegen 22.15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell