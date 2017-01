POL-EL: Lingen - Fußgänger schwer verletzt

Lingen (ots) - Bei einem Unfall am Sonntagmorgen auf der Haselünner Straße (B 213) wurde ein 21-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte ein 67-jähriger Taxifahrer mit einem VW Caddy einen Kunden nach Bawinkel gefahren und befand sich auf der Rückfahrt nach Lingen. Gegen 04.20 Uhr fuhr der Taxifahrer in Höhe Sandbrinkerheide Straße gegen einen auf der Straße laufenden Fußgänger. Dieser wurde in den Seitenraum geschleudert und schwer verletzt. Der Mann kam mit schwersten Verletzungen in das Lingener Krankenhaus. Der Taxifahrer fuhr mit seinem Fahrzeug weiter nach Lingen und meldete sich etwa eine Stunde nach dem Unfall auf der Polizeiwache. Er gab an, dass er gegen eine Verkehrsinsel gefahren sei. Von einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger will er nichts bemerkt haben. Bei dem Taxi wurde die gesamte Frontscheibe beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und Personen, die den Fußgänger vor dem Unfall dort auf der Straße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell