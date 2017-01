POL-EL: Nordhorn - Fahrerflucht

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch der letzten Woche gegen 18.50 Uhr parkte ein Autofahrer seinen PKW in Höhe der Pizzeria Mavi an der Neuenhauser Straße in Richtung Innenstadt. Ein grüner Alfa Romeo kollidierte mit dem linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich gleichzeitig mehrere Fahrzeuge in Richtung Innenstadt haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

