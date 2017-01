POL-EL: Grafschaft Bentheim - Fernfahrerstammtisch jetzt in Lohne an der A 31

Grafschaft Bentheim (ots) - Der Fernfahrerstammtisch mit der Polizei findet ab jetzt in Lohne (Grafschaft Bentheim) an der Autobahn A 31 beim Raiffeisen-Grill in der Benzstraße 6 (Ausfahrt 25 - Lingen) statt. Der nächste öffentliche Fernfahrerstammtisch mit der Polizei wird dort am Mittwoch, 1. Februar, um 19.00 Uhr durchgeführt. Der Stammtisch befasst sich mit dem Thema "Sozialvorschriften im Straßenverkehr". Interessierte und Gäste sind herzlich willkommen."

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell