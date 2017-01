POL-EL: Salzbergen - Fahrerflucht

Salzbergen (ots) - Am Donnerstag gegen 21.40 Uhr befuhr die Fahrerin eines Kias die Bextener Straße in Richtung Bundesstraße 70. Etwa einhundert Meter hinter der Emsbrücke kam ihr ein anderes Fahrzeug entgegen. Dieser Autofahrer fuhr sehr weit links, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Freren unter der Telefonnummer (05902) 93130 oder der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer (05976) 1088 in Verbindung zu setzen.

