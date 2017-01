POL-EL: Nordhorn - Auto beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr oder am Donnerstag zwischen 08.00 und 13.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Grundschule Brandlecht am Rolinkskamp ein dort geparkter dunkelgrauer VW Touran am Heck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen und Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell