POL-EL: Nordhorn - Körperverletzung vor Diskothek

Nordhorn (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es gegen 04.30 Uhr vor dem Eingangsbereich des Abacco am Hüsemanns Esch zu einer Körperverletzung. Dort wurde nach den bisherigen Feststellungen der Polizei ein Mann wurde von einem bislang unbekannten Täter mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und verletzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Hergang und zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

