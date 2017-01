POL-EL: Meppen - Fahrerflucht

Meppen (ots) - Am Sonntag zwischen 12.00 Uhr und 15.15 Uhr ereignete sich auf dem Kundenparkplatz der AOK in der Straße Am Probst-Busch ein Unfall mit Sachschaden und anschließender Flucht. Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten weißen Hyundai. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Verursacher, sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 in Verbindung zu setzen.

