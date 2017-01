POL-EL: Papenburg - Schwerer Unfall mit drei Pferden

Papenburg (ots) - Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht zum Montag am Splitting rechts. Gegen 03.30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann mit einem Sprinter die Straße Splitting rechts von der Innenstadt in Richtung Bundesstraße 401. In Höhe der Hausnummer 206 befanden sich plötzlich drei Pferde auf der Fahrbahn. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit den Pferden nicht vermeiden. Zwei der Pferde verendeten noch an der Unfallstelle, das dritte Pferd konnte eingefangen werden. Der Fahrer uns seine beiden Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Bereits um 03.10 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer drei freilaufende Pferde auf der Straße Splitting rechts gemeldet. Von einer sofort eingesetzten Polizeistreife konnten in dem Bereich keine Pferde festgestellt werden. Durch Mitglieder des Reitvereins Obenende wurde das Pferd versorgt und untergestellt. Bislang steht nicht fest, wem die drei Pferde gehören. Es handelt sich um drei schwarz bis braune Pferde, die alle eine dunkelblaue Decke über dem Rücken hatten. Der Pferdehalter und eventuelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

