POL-EL: Schüttorf - Jugendliche zündeln in abgebranntem Haus

Schüttorf (ots) - Am Samstagnachmittag in der Zeit von 15:40 bis 16 Uhr ist es in einem abgebrannten Haus in der Samernschen Straße zu einem erneuten Brand gekommen. Mehrere Jugendliche hielten sich in dem Haus auf, während Qualm aus dem Gebäude aufstieg. Die Jugendlichen flüchteten in Richtung Sportplatz. Die Feuerwehr Schüttorf löschte Papier, welches angezündet worden war. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05923/2263 bei der Polizei Schüttorf zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell